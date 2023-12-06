Врач объяснила, как распознать переедание и почему лучше не доводить до него за новогодним столом

Многие люди привыкли не есть весь день до начала новогоднего застолья. В результате, дождавшись трапезы, они нередко переедают. Это грозит большим дискомфортом и проблемами с активностью, заявила врач Дарья Русанова.

"Это (дискомфорт. — Прим. Лайфа) происходит потому, что органам пищеварения требуется усиленный приток крови для того, чтобы работать более интенсивно, соответственно, головной мозг и другие органы получают её меньше. В результате нервные и интеллектуальные процессы затормаживаются. Кроме того, часто переедание вызывает вздутие живота и проблемы с перевариванием пищи. И тогда праздник будет испорчен совершенно точно", — передаёт слова эксперта "Газета.ru".

Признаком переедания может стать ощущение, когда вас клонит в сон, объясняет специалист. Это говорит о том, что остановиться есть нужно было намного раньше. По словам врача, существует лайфхак, который поможет понять, в какой момент следует прекратить есть. Когда человек голоден, он быстро работает ложкой или вилкой. При снижении скорости — организм посылает сигнал, что он насытился. Об этом же говорит и притупление вкуса еды.

Кроме того, продолжает эксперт, при смене положения тела активизируются рецепторы в желудке. Если вы ощущаете прилив сил и лёгкость, когда встаёте из-за стола, это говорит о том, что вы съели столько, сколько нужно.

От переедания также спасёт малое количество еды на праздничном столе. Его можно сделать разнообразнее, но уменьшить размер порций. Ещё важно отказаться от употребления алкоголя при переедании, так как спиртные напитки стимулируют ещё большее переедание, заключила врач.