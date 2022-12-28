Врач объяснил, какие "сюрпризы" ждут тех, кто собрался встретить Новый год в корректирующем белье

Корректирующее бельё не должно сильно утягивать и вызывать дискомфорт. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог медицинского центра "Проект здоровье" в Санкт-Петербурге Наталья Круглова.

"Утягивающее бельё можно использовать в течение новогодней ночи, но важно, чтобы оно было с невысокой степенью утяжки, во-первых, а во-вторых, было хорошо подобрано по размеру и не вызывало дискомфортных ощущений", — рассказала специалист.

Если человек сильно переел и при этом надел бельё с сильной утяжкой, то это может спровоцировать возникновение изжоги и отрыжки из-за превышения внутрибрюшного давления. Болевые ощущения, спазмы, вздутие — последствия у людей, склонных к заболеваниям пищеварительного тракта, особенно в сочетании большого количества еды. Поэтому, подчеркнула Круглова, с корректирующим бельём нужно обходиться аккуратно. Кроме того, оно воздействует на кожу.

"Когда его носят длительно и когда степень утяжки высокая, то это может вызывать раздражение, зуд, дерматиты. Поэтому тоже стоит ограничивать время ношения белья", — заключила диетолог.