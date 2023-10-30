Названа сводящая мужчин с ума женская одежда, которая грозит зимой циститом и бесплодием

Женщинам не стоит носить капроновые колготки в зимний период, лучше отдать предпочтение шерстяным или хлопковым. Об этом Лайфу рассказала доктор медицинских наук, акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники "Доктор Анна" Анна Марченко.

Главный врач семейной клиники "Доктор Анна" Анна Марченко рассказала о вреде тонких колготок зимой. Фото предоставлено героем публикации

"Капроновые колготки — это синтетика, которая не только не защищает от холода, но и создаёт компрессионный эффект. Микроциркуляция крови ухудшается, и организму становится ещё сложнее поддерживать температуру тела", — объяснила она.

По её словам, даже под брюки следует надевать тёплые колготки, что создаст между тканями воздушный слой, сохраняющий тепло. Медик предупредила, что игнорирование таких простых правил обернётся для женщины серьёзными гинекологическими болезнями.

1. Цистит, или воспаление мочевого пузыря. Переохлаждение или снижение иммунитета заставляет вредные микробы усиленно размножаться в нашем организме. Они попадают в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Основные признаки цистита — боль при мочеиспускании, частые походы в туалет, повышение температуры. Если цистит не лечить, он переходит в хроническую форму и распространяется на другие органы.

2. Сальпингоофорит, или воспаление придатков. Это воспалительный процесс в яичниках и маточных трубах. Его провоцирует переохлаждение в районе поясницы, органов малого таза и ног. Это одно из распространённых заболеваний, с которым сталкиваются девушки, предпочитающие тонкие колготки и короткую юбку в мороз.

3. Бесплодие. Это самый страшный диагноз, который могут получить любительницы показать ножки зимой. Многочисленные гинекологические заболевания из-за переохлаждения, в том числе воспаление придатков, провоцируют бесплодие, если запустить воспалительный процесс и не провести лечение.

"Иногда воспалительные заболевания на ранних стадиях проходят бессимптомно, поэтому для женщины любого возраста очень важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров — как минимум раз в год", — заключила доктор.