Гинеколог назвала три признака, на которые нужно обратить внимание при поиске хорошего врача

Поиск хорошего врача может быть сложной задачей, требующей времени и тщательного изучения. Независимо от наличия выбора и финансовых возможностей, мы все сталкиваемся с ситуациями, когда нам нужно найти надёжного специалиста. Что делает врача хорошим и как выбрать себе наиболее подходящего специалиста, Лайфу рассказала онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

"Во-первых, проведите небольшое исследование и убедитесь в компетенции выбранного врача. Проверьте отзывы пациентов на авторитетных площадках и порталах. Также обратите внимание на образование и дипломы врача. Они должны соответствовать требованиям и гарантировать высокий уровень профессионализма. Во-вторых, важно иметь личный контакт и диалог с врачом. Коммуникация с врачом должна быть открытой и аргументированной", — рекомендует эксперт.

В-третьих, по словам Тимофеевой, врач должен подробно объяснить пациенту причины каждого назначения исследований или препаратов. А сам больной должен отчётливо понимать, какие цели преследуются при проведении анализов и какие меры принимаются на каждом этапе диагностики и лечения. Но не менее важно, по словам собеседницы Лайфа, видеть эффект от терапии, предлагаемой врачом. Стоить настороженно относиться к докторам, которые назначают немотивированные анализы и исследования.

Если у вас возникают сомнения в необходимости назначенных анализов, обратите внимание на их мотивацию. Будьте бдительны, если анализы назначены без видимых причин или без предварительного скрининга. Также обратите внимание на согласованность действий врача с клинической картиной вашего заболевания. Если врач назначает лечение, не соответствующее вашим симптомам, то это должно настораживать. Онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева.