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30 октября, 08:03

Гинеколог назвала три признака, на которые нужно обратить внимание при поиске хорошего врача

Врач Тимофеева: Пациент должен чётко понимать, для чего ему назначили анализы

<p>Доктор Тимофеева объяснила, на что обращать внимание, чтобы выбрать "своего" врача. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/ultrasound-diagnostic-of-stomach-on-abdominal-to-woman-in-clinic-closeup-view-doctor-runs-ultrasound-sensor-over-patient-s-girl-tummy-and-looks-at-image-on-screen-diagnosis-of-internal-organs_27156708.htm#query=gynecologist&position=39&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik.com </a></p>

Доктор Тимофеева объяснила, на что обращать внимание, чтобы выбрать "своего" врача. Фото © Freepik.com

Поиск хорошего врача может быть сложной задачей, требующей времени и тщательного изучения. Независимо от наличия выбора и финансовых возможностей, мы все сталкиваемся с ситуациями, когда нам нужно найти надёжного специалиста. Что делает врача хорошим и как выбрать себе наиболее подходящего специалиста, Лайфу рассказала онколог-гинеколог Екатерина Тимофеева.

"Во-первых, проведите небольшое исследование и убедитесь в компетенции выбранного врача. Проверьте отзывы пациентов на авторитетных площадках и порталах. Также обратите внимание на образование и дипломы врача. Они должны соответствовать требованиям и гарантировать высокий уровень профессионализма. Во-вторых, важно иметь личный контакт и диалог с врачом. Коммуникация с врачом должна быть открытой и аргументированной", — рекомендует эксперт.

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В-третьих, по словам Тимофеевой, врач должен подробно объяснить пациенту причины каждого назначения исследований или препаратов. А сам больной должен отчётливо понимать, какие цели преследуются при проведении анализов и какие меры принимаются на каждом этапе диагностики и лечения. Но не менее важно, по словам собеседницы Лайфа, видеть эффект от терапии, предлагаемой врачом. Стоить настороженно относиться к докторам, которые назначают немотивированные анализы и исследования.

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Если у вас возникают сомнения в необходимости назначенных анализов, обратите внимание на их мотивацию. Будьте бдительны, если анализы назначены без видимых причин или без предварительного скрининга. Также обратите внимание на согласованность действий врача с клинической картиной вашего заболевания. Если врач назначает лечение, не соответствующее вашим симптомам, то это должно настораживать.

Онколог-гинеколог клиники "Евроонко" Екатерина Тимофеева.

А ранее учёные выяснили, что размер полового члена влияет на вагинальный оргазм женщины. В исследовании приняли участие 323 женщины. Специалисты опросили их о предпочтениях в сексуальной жизни за последний месяц. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность оргазма выше.

Марина Калегина
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