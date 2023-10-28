Гинеколог раскрыла самые частые причины боли во время секса у женщин
Гинеколог Дементьева: Боль во время секса у женщин может говорить об эндометриозе
Интимная жизнь является одним из главных аспектов отношений каждой пары. Однако порой этот процесс омрачается сильными болями у женщин, которые не позволяют получить удовольствие от секса. О чём могут говорить эти неприятные ощущения, рассказала порталу "Страсти" гинеколог Виктория Дементьева.
"Боль во время полового акта может быть одним из признаков эндометриоза, в таком случае женщины, как правило, имеют жалобы в том числе на менструальные боли. Некоторые формы пороков развития гениталий также сопровождаются менструальными болями и диспареунией", — объяснила специалист.
Дементьева пояснила, что причиной боли во время секса могут быть воспалительные заболевания органов малого таза. Зачастую дискомфорт ощущается при овуляции — в середине цикла, но со временем он исчезает.
При этом доктор подчеркнула, что не всегда болевые ощущения говорят о заболеваниях. Например, дискомфорт в начале полового акта может говорить о сухости слизистой влагалища, и это легко исправить при помощи смазки.
В заключение гинеколог посоветовала обращать внимание на профилактику вышеуказанных заболеваний. Для этого необходимо регулярно посещать врача и следовать его рекомендациям.
Ранее учёные выяснили, что размер полового члена влияет на вагинальный оргазм женщины. В исследовании приняли участие 323 женщины. Специалисты опросили их о предпочтениях в сексуальной жизни за последний месяц. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность оргазма выше.
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