Гинеколог раскрыла самые частые причины боли во время секса у женщин

Интимная жизнь является одним из главных аспектов отношений каждой пары. Однако порой этот процесс омрачается сильными болями у женщин, которые не позволяют получить удовольствие от секса. О чём могут говорить эти неприятные ощущения, рассказала порталу "Страсти" гинеколог Виктория Дементьева.

"Боль во время полового акта может быть одним из признаков эндометриоза, в таком случае женщины, как правило, имеют жалобы в том числе на менструальные боли. Некоторые формы пороков развития гениталий также сопровождаются менструальными болями и диспареунией", — объяснила специалист.

Дементьева пояснила, что причиной боли во время секса могут быть воспалительные заболевания органов малого таза. Зачастую дискомфорт ощущается при овуляции — в середине цикла, но со временем он исчезает.

При этом доктор подчеркнула, что не всегда болевые ощущения говорят о заболеваниях. Например, дискомфорт в начале полового акта может говорить о сухости слизистой влагалища, и это легко исправить при помощи смазки.

В заключение гинеколог посоветовала обращать внимание на профилактику вышеуказанных заболеваний. Для этого необходимо регулярно посещать врача и следовать его рекомендациям.