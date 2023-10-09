Учёные раскрыли, как длина пениса влияет на оргазм у женщины
Учёные выяснили, что размер полового члена влияет на вагинальный оргазм женщины
Женщины, предпочитающие глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный, а не клиторальный оргазм. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).
Специалисты решили проверить утверждения некоторых женщин о том, что половой член мужчины длиннее среднего размера влияет на частоту вагинальных оргазмов. Всего в исследовании приняли участие 323 женщины. Специалисты опросили их о предпочтениях в сексуальной жизни за последний месяц. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность оргазма выше.
При этом данный параметр не связан с другими видами оргазмов, указали эксперты. Специалисты намерены продолжить исследования в этой сфере. Они считают, что это поможет узнать, как разные размеры полового члена могут влиять на удовлетворённость женщин.
Ранее Лайф рассказывал, что инъекции гиалуроновой кислоты в половой член, вопреки мифу, не способны увеличить продолжительность полового акта. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог Александр Белопольский. В основном такие инъекции делают для увеличения органа или при косметических дефектах.
Getty Images / Prostock-Studio