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9 октября, 10:11

Учёные раскрыли, как длина пениса влияет на оргазм у женщины

Учёные выяснили, что размер полового члена влияет на вагинальный оргазм женщины

Женщины, предпочитающие глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный, а не клиторальный оргазм. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Специалисты решили проверить утверждения некоторых женщин о том, что половой член мужчины длиннее среднего размера влияет на частоту вагинальных оргазмов. Всего в исследовании приняли участие 323 женщины. Специалисты опросили их о предпочтениях в сексуальной жизни за последний месяц. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность оргазма выше.

Учёные сочли женский оргазм атавизмом

Учёные сочли женский оргазм атавизмом

При этом данный параметр не связан с другими видами оргазмов, указали эксперты. Специалисты намерены продолжить исследования в этой сфере. Они считают, что это поможет узнать, как разные размеры полового члена могут влиять на удовлетворённость женщин.

Ранее Лайф рассказывал, что инъекции гиалуроновой кислоты в половой член, вопреки мифу, не способны увеличить продолжительность полового акта. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-уролог Александр Белопольский. В основном такие инъекции делают для увеличения органа или при косметических дефектах.

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Getty Images / Prostock-Studio

Илья Суриков
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