Учёные раскрыли, как длина пениса влияет на оргазм у женщины

Женщины, предпочитающие глубокую стимуляцию, чаще испытывают вагинальный, а не клиторальный оргазм. К такому выводу пришли учёные из Университета Нью-Мексико. Результаты их исследования опубликованы в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Специалисты решили проверить утверждения некоторых женщин о том, что половой член мужчины длиннее среднего размера влияет на частоту вагинальных оргазмов. Всего в исследовании приняли участие 323 женщины. Специалисты опросили их о предпочтениях в сексуальной жизни за последний месяц. Оказалось, если пенис длиннее среднего размера, то вероятность оргазма выше.

При этом данный параметр не связан с другими видами оргазмов, указали эксперты. Специалисты намерены продолжить исследования в этой сфере. Они считают, что это поможет узнать, как разные размеры полового члена могут влиять на удовлетворённость женщин.