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11 сентября, 12:02

Учёные сочли женский оргазм атавизмом

Journal of Experimental Zoology: Женский оргазм является атавизмом

Женский оргазм, по сути, не несёт эволюционной функции, однако является частью репродуктивного цикла. По мнению антропологов из университета американского штата Пенсильвания, оргазм у представительниц прекрасного пола является атавизмом.

"Эволюционное объяснение женского оргазма найти сложно. Оргазм у женщин явно не способствует репродуктивному успеху и, на удивление, ненадёжно сопровождает гетеросексуальный половой акт", — отмечают специалисты в публикации Journal of Experimental Zoology.

Специалисты добавили, что у ранних млекопитающих клитор был частью влагалища, причём во время секса предусматривалась стимуляция. В процессе эволюции этот орган постепенно удалялся от отдела мочеполовой системы в положение, которое делает его недостижимым для пениса при половом акте. Учёные подчёркивают, что оргазм — только наследуемый эволюционный признак. Тем самым антропологи объяснили низкую частоту оргазмов у женщин. Тем временем некоторые специалисты утверждают, что оплодотворение возможно лишь при достижении женщиной оргазма.

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Никита Осипов
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