Учёные сочли женский оргазм атавизмом

Специалисты добавили, что у ранних млекопитающих клитор был частью влагалища, причём во время секса предусматривалась стимуляция. В процессе эволюции этот орган постепенно удалялся от отдела мочеполовой системы в положение, которое делает его недостижимым для пениса при половом акте. Учёные подчёркивают, что оргазм — только наследуемый эволюционный признак. Тем самым антропологи объяснили низкую частоту оргазмов у женщин. Тем временем некоторые специалисты утверждают, что оплодотворение возможно лишь при достижении женщиной оргазма.