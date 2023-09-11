Учёные сочли женский оргазм атавизмом
Journal of Experimental Zoology: Женский оргазм является атавизмом
Женский оргазм, по сути, не несёт эволюционной функции, однако является частью репродуктивного цикла. По мнению антропологов из университета американского штата Пенсильвания, оргазм у представительниц прекрасного пола является атавизмом.
"Эволюционное объяснение женского оргазма найти сложно. Оргазм у женщин явно не способствует репродуктивному успеху и, на удивление, ненадёжно сопровождает гетеросексуальный половой акт", — отмечают специалисты в публикации Journal of Experimental Zoology.
Специалисты добавили, что у ранних млекопитающих клитор был частью влагалища, причём во время секса предусматривалась стимуляция. В процессе эволюции этот орган постепенно удалялся от отдела мочеполовой системы в положение, которое делает его недостижимым для пениса при половом акте. Учёные подчёркивают, что оргазм — только наследуемый эволюционный признак. Тем самым антропологи объяснили низкую частоту оргазмов у женщин. Тем временем некоторые специалисты утверждают, что оплодотворение возможно лишь при достижении женщиной оргазма.
Ранее учёные из Гронингенского университета выяснили, какой тип секса улучшает сон. Специалисты провели исследование, в котором участвовало свыше 250 человек.
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