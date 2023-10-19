Гинеколог раскрыла причины нарушения цикла у женщин после 40 лет

Если после 40 лет у женщины сбивается менструальный цикл, это может говорить о предменопаузе и других проблемах, рассказала РИА "ФедералПресс" гинеколог Екатерина Волкова.

"Если вам больше 40 лет, нарушение цикла может говорить об истощении яичников. В этом случае необходимо вовремя сдать кровь на половые гормоны. Однако не стоит потом торопиться принимать гормональные препараты. Нужно дать необходимые ресурсы половым гормонам так, чтобы они восстановились физиологично", — сказала врач.

По словам медика, первое, что нужно сделать, — оценить количество жиров и белка в рационе: их не должно быть меньше грамма на килограмм веса тела. Врач отметила, что не стоит исключать из пищи и сложные углеводы, так как они дают энергию. Также специалист порекомендовала наладить режим сна.

Ещё одним важным фактором является умеренная физическая нагрузка. По словам медика, слишком интенсивные тренировки могут навредить яичникам.

Волкова посоветовала восполнять дефицит витаминов. Она рассказала, что витамины А и Е участвуют в построении прогестерона, а витамин В9 — помощник овуляции. Эксперт добавила, что марганец считается мощнейшим антиоксидантом и непосредственно регулирует выработку половых гормонов гипофизом, а селен усиливает действие витамина Е.