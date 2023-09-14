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14 сентября, 17:56

Врач раскрыла, почему во время менструации болит голова

Невролог Гарманова: Менструальные мигрени связаны с падением уровня эстрогена

Невролог сети "Клиника Фомина" Анна Гарманова рассказала Газете.ru, что женщины, страдающие мигренями, особенно тяжело переносят их приступы при менструации из-за падения уровня гормона эстрогена.

"Перед началом менструации падает уровень эстрогена, и это запускает механизм приступа. Причём если вы страдаете мигренью, приступы, связанные с менструациями, могут быть тяжелее и продолжительнее других", — рассказала доктор.

Медик объяснила, что мигрень чувствительна к колебаниям уровня половых гормонов, поэтому у женщин приступы усиливаются в определённой фазе цикла. Гарманова уточнила, что боли могут появляться как за несколько дней до менструации, так и во время неё.

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По словам невролога, обнаружив связь между головной болью и циклом, необходимо сразу обратиться к врачу-цефалгологу. Он сможет назначить лечение, которое направлено на профилактику и купирование приступа.

Ранее врач Гашенко перечислила возможные причины опущения матки. Врач отнёс к факторам, вызывающим развитие пролапса, травмы, повышение внутрибрюшного давления, варикоз, болезни лёгких, эстрогенную недостаточность, а также склонность к образованию грыжи.

Обложка ©

Unsplash / Ivan Aleksic

Александра Мышляева
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