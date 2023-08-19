Девушкам назвали гормон, который прямо влияет на их женственность

Гормоны в организме женщины влияют на её внешний вид, физическое, психическое и общее здоровье. По словам врача – акушера-гинеколога, УЗ-диагноста "СМ-Клиники" Юлии Беляковой, от них зависит рост девочек в период полового созревания, развитие вторичных половых признаков, а также начало, характер, регулярность и завершение менструации.

"Также гормоны влияют на тембр голоса, контролируют обменные процессы в костной ткани и обеспечивают свободное кровообращение путём поддержания гибкости и эластичности сосудов. Все эти физиологические процессы должны находиться в идеальном балансе", — рассказала она Лайфу.

Специалист отметила, что после прекращения менструации необходимо поддерживать правильный баланс половых гормонов, так как каждый из них выполняет свои функции, взаимодействуя в то же время с остальными. В случае недостатка или избытка одного из гормонов велик риск спровоцировать изменения в других и вызвать дисбаланс, предупредила врач.

Уже это способно приводить к развитию целого ряда заболеваний, часть которых несут необратимые последствия. Поэтому важно своевременно обратиться к акушеру-гинекологу или эндокринологу. Они, по словам Беляковой, могут потребовать провести гормональное обследование. Причём многие гормоны необходимо сдавать в разные фазы менструального цикла.

"Например, на второй-третий день цикла проводится анализ фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ). Их согласованная работа обеспечивает созревание яйцеклеток и образование фолликулов, что в конечном счёте приводит к овуляции, стимуляции выработки прогестерона и формированию жёлтого тела. Таким образом, возможность зачатия зависит от количества, баланса и взаимодействия этих гормонов", — пояснила собеседница.

Причём особое внимание уделяется уровню эстрадиола — одной из фракций эстрогена. По словам гинеколога, его количество влияет на женственность внешности пациентки: округлость форм, нежность голоса, мягкость кожи, настроение и либидо. Кстати, именно из-за снижения эстрадиола во второй фазе цикла у некоторых представительниц слабого пола может меняться настроение.