Проблема не только пожилых: Врач перечислила возможные причины опущения матки

Опущение матки (пролапс) может произойти у женщины после родов, особенно если они были слишком быстрыми или, наоборот, чересчур долгими. Об этом предупредила акушер-гинеколог Виктория Гашенко. По словам медика, представительницы прекрасного пола в возрасте до 30 лет, как правило, сталкиваются с такой проблемой в 10% случаев, а вот в возрасте 50 лет и старше пролапс встречается практически у 50% пациенток.

К факторам, вызывающим развитие пролапса, относятся травмы промежности, повышение внутрибрюшного давления, регулярные запоры, варикоз, болезни лёгких, эстрогенная недостаточность, а также склонность к образованию грыжи. Чаще всего при опущении матки женщину беспокоят воспалительные процессы во влагалище, которые нередко сопровождаются зудом, обильными выделениями, а иногда чувством сухости и неприятным запахом. Кроме того, страдает интимная жизнь. В частности, теряется чувствительность и женщина не может испытать оргазм. Лечить пролапс необходимо по типу его выраженности. Как объяснила Гашенко, это могут быть как консервативные, так и оперативные методы.

"Всем женщинам по возможности нужно избегать физической нагрузки, связанной с подъёмом тяжести более 10 килограммов. Важно правильно питаться, не допускать запоров, своевременно лечить воспалительные заболевания", — добавила гинеколог в беседе с РИАМО.