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Врач рассказала, когда ваш тазик оливье превратится в "тыкву"

Врач Кашух: Майонезные салаты можно хранить не более полсуток

22 декабря, 10:18
Салат оливье. Обложка © Shutterstock

Салат оливье. Обложка © Shutterstock

Традиция украшать новогодний стол оливье и селёдкой под шубой сохраняется уже не первое десятилетие. Но диетическими эти блюда сложно назвать. Какие опасности таят в себе эти атрибуты праздничного застолья, а также когда тазик салата превращается в "тыкву", Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Так, например, в состав оливье входят колбаса, которая содержит трансжиры и искусственные добавки, и майонез, отличающийся высокой калорийностью и большим содержанием жиров. Это самые вредные компоненты. Варёная картошка содержит большое количество крахмала. А солёная селёдка может стать причиной отёков. Но в этих блюдах есть и полезные для здоровья морковь и свёкла.

Эксперт после шутки Путина рассказал, какие напитки лучше закусывать оливье и селёдкой под шубой
Эксперт после шутки Путина рассказал, какие напитки лучше закусывать оливье и селёдкой под шубой

Но на самом деле ничего особо вредного в ингредиентах новогодних салатов и закусок нет. Главная опасность кроется не столько в майонезе и селёдке, сколько в самой традиции чрезмерно хлебосольного застолья. Естественно, такая нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сердечно-сосудистую систему не проходит бесследно даже для молодых и здоровых людей

Екатерина Кашух

Врач-гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Но на самом деле ничего особо вредного в ингредиентах новогодних салатов и закусок нет. Главная опасность кроется не столько в майонезе и селёдке, сколько в самой традиции чрезмерно хлебосольного застолья. Естественно, такая нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сердечно-сосудистую систему не проходит бесследно даже для молодых и здоровых людей
Но на самом деле ничего особо вредного в ингредиентах новогодних салатов и закусок нет. Главная опасность кроется не столько в майонезе и селёдке, сколько в самой традиции чрезмерно хлебосольного застолья. Естественно, такая нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сердечно-сосудистую систему не проходит бесследно даже для молодых и здоровых людей

Ещё одна угроза от "тазиков оливье" — это риск отравления, ведь оставшиеся от праздничного стола закуски часто доедают ещё пару дней после застолья. Однако врач-эксперт лаборатории "Гемотест" предупреждает, что овощные и фруктовые салаты стоит хранить не более 18 часов, а если они заправлены сметаной, майонезом, маслом или любым другим соусом, — не более полсуток. То же относится к мясным закускам, салатам с копчёностями и мясом птицы. Если в состав блюда входят консервы или варёные яйца, их нужно употребить в пищу в течение шести-восьми часов. Всё это относится к блюдам, которые хранятся в холодильнике при температуре +2...+4 градуса.

И для лица, и для хрусталя: Россиянам рассказали, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье
И для лица, и для хрусталя: Россиянам рассказали, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье

А ранее аналитики выяснили, в каких регионах России самый дорогой и самый дешёвый оливье. В среднем традиционный новогодний салат с колбасой в уходящем году подорожал почти на 8,7% — до 204,83 рубля за 800 граммов.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
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