Врач рассказала, когда ваш тазик оливье превратится в "тыкву"

Традиция украшать новогодний стол оливье и селёдкой под шубой сохраняется уже не первое десятилетие. Но диетическими эти блюда сложно назвать. Какие опасности таят в себе эти атрибуты праздничного застолья, а также когда тазик салата превращается в "тыкву", Лайфу рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Так, например, в состав оливье входят колбаса, которая содержит трансжиры и искусственные добавки, и майонез, отличающийся высокой калорийностью и большим содержанием жиров. Это самые вредные компоненты. Варёная картошка содержит большое количество крахмала. А солёная селёдка может стать причиной отёков. Но в этих блюдах есть и полезные для здоровья морковь и свёкла.

Но на самом деле ничего особо вредного в ингредиентах новогодних салатов и закусок нет. Главная опасность кроется не столько в майонезе и селёдке, сколько в самой традиции чрезмерно хлебосольного застолья. Естественно, такая нагрузка на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, сердечно-сосудистую систему не проходит бесследно даже для молодых и здоровых людей

Ещё одна угроза от "тазиков оливье" — это риск отравления, ведь оставшиеся от праздничного стола закуски часто доедают ещё пару дней после застолья. Однако врач-эксперт лаборатории "Гемотест" предупреждает, что овощные и фруктовые салаты стоит хранить не более 18 часов, а если они заправлены сметаной, майонезом, маслом или любым другим соусом, — не более полсуток. То же относится к мясным закускам, салатам с копчёностями и мясом птицы. Если в состав блюда входят консервы или варёные яйца, их нужно употребить в пищу в течение шести-восьми часов. Всё это относится к блюдам, которые хранятся в холодильнике при температуре +2...+4 градуса.