Дешевле всего — в Мордовии: Аналитики выяснили стоимость салата оливье в разных регионах России

Традиционный новогодний салат оливье с колбасой в уходящем году подорожал почти на 8,7% — до 204,83 рубля за 800 граммов. Об этом РИА "Новости" рассказали в Центре стратегических разработок (ЦСР).

Указывается, что в грядущие праздники меньше всего за него заплатят жители Мордовии — около 161 рубля, а больше всего на салат раскошелятся жители Чукотки — 478 рублей. Причём можно и сэкономить, отдав предпочтение вегетарианскому варианту с грибами, который в среднем подорожал лишь на 5,6% и обойдётся в 165,7 рубля.

А меньше всего подорожал самый небюджетный вариант оливье — с рыбой. Так, в среднем за год его стоимость увеличилась на 3,7% и составила 599,53 рубля. В то же время в 20 регионах страны он даже подешевел из-за рекордного с 2018 года улова лосося: самыми выгодными субъектами в этом плане оказались Еврейская автономная область, Камчатка и Приморье.