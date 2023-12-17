Цены на живые ели в России за год выросли вдвое

Ценник на новогодние живые ёлки в России вырос в два раза. Как рассказал SHOT ПРОВЕРКА, такой скачок стоимости произошёл из-за санкций. Сейчас главный символ Нового года продавцам приходится ввозить в РФ окольными путями.

SHOT: Стоимость живых новогодних ёлок в России выросла в два. Видео © t.me / SHOT Проверка

Теперь двухметровая ель высотой около двух метров обойдётся в 12 тысяч рублей. А за главный новогодний символ более двух метров придётся выложить 19 тысяч рублей. Как отметили в издании, ещё год назад стоимость ёлок не превышала 10 тысяч рублей.

Такие изменения в цене, по словам продавцов, связаны со сложностями доставки. Они рассказали, что деревья из Германии едут в Россию через Чехию и Белоруссию, что делает их более дорогими. Есть и российские ели, но они тоже подорожали. Однако есть бюджетные отечественные версии стоимостью 1100 рублей, но их вид вряд ли принесёт в дом праздничное настроение.