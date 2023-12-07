Стоимость салата "Мимоза" в России выросла на 5% в преддверии Нового года 7 декабря, 09:06 Shutterstock

Традиционный салат "Мимоза" к новогоднему столу стал дороже на 5% из-за подорожавших ингредиентов. Об этом пишет RT, ссылаясь на специалистов платформы фискальных данных "Такском", которые подсчитали индекс любимого россиянами блюда.

Чтобы приготовить мимозу, придётся потратить 368 рублей 82 копейки. По данным за ноябрь и декабрь, майонез в нужной пропорции обойдётся в 41,2 рубля, сыр стоит 113 рублей, морковь — 18,75 рубля, одна луковица — 5,37 рубля, три яйца — 25,05 рубля, банка рыбных консервов — 165 рублей. Наибольший рост в цене показал именно последний ингредиент, но без него классическая мимоза не получится, напомнили аналитики.

Ранее опрос показал, что россияне больше всего хотят видеть на новогоднем столе три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%). Холодец на Новый год будут готовить только 5% жителей России, зато 10% хотели бы приготовить салат из курицы с ананасами.

Авторы Татьяна Миссуми