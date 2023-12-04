Россиянам назвали способы сделать новогодние блюда менее жирными, но такими же вкусными

Новогодние и идущие вслед за ними рождественские праздники подразумевают за собой череду застолий, которые дарят не только радость и время в кругу близких людей, но и нарушения пищеварения, прибавку в весе и другие плохие для организма эффекты. Как преобразовать традиционные новогодние блюда, чтобы не испытать негативных последствий, в беседе с Лайфом рассказал бренд-шеф Максим Кузнецов.

В первую очередь собеседник Лайфа рассказал о главном атрибуте новогоднего стола — майонезных салатах. Среди них такие, как оливье, крабовый, мимоза, селёдка под шубой, на каждый из которых уходит минимум половина пачки майонеза. Можно с уверенностью сказать, что ни один человек не потребляет такое количество жирного соуса в обычной жизни.

Эксперт посоветовал заменить майонез в салатах на сметану — в таком случае они будут менее калорийными Фото © Getty Images / Elena Rui

Употребляя такую жирную пищу, организм впадает в настоящее состояние стресса, испытывая изжогу, вздутие, тошноту и тяжесть в желудке. Однако исключить такие последствия можно: для этого надо подумать о других вариантах заправок в салатах.

"Например, используйте сметану для слоёных салатов, а оливье попробуйте приготовить с оливковым маслом и лимонным соком. Даже если хочется добавить майонез — потребляйте салаты с ним в умеренных количествах или размешайте его в одинаковых пропорциях всё с той же сметаной низкой жирности", — убеждён бренд-шеф "Кухни на районе".

Помимо того, специалист рассказал, как сделать тот же самый оливье чуточку полезней. Он отметил, что традиционные рецепты предполагают добавление многих ингредиентов, которые не несут в себе серьёзного вреда, но и пользы от них нет никакой.

В Новый год можно поэкспериментировать и с мясом — использовать вместо свинины курицу или индейку для приготовления любимых блюд Фото © Getty Images / Zulfiska

"Например, солёные огурцы в оливье задерживают воду в организме. Попробуйте заменить их на свежие огурцы — и салат заиграет новыми красками, и никаких отёков наутро после праздника. А вместо колбасы используйте отварную курицу: меньше калорий, больше натуральности", — сообщил Кузнецов.

Также собеседник Лайфа считает, что не только салаты, но и горячие блюда на новогоднем столе нельзя назвать полезными. Так, мясо по-французски является одним их самых популярных вариантов для праздничного застолья. Эксперт сообщил, что в оригинальной рецептуре надо использовать свинину, однако стоит обратить внимание на менее жирное мясо. Например, говядину или даже индейку. За счёт добавления соуса и сыра блюдо всё равно не станет сухим, но и не будет излишне жирным, рассказал кулинар.

"Ещё одно классическое горячее блюдо — запечённая утка с яблоками. Мясо утки само по себе достаточно жирное. Ничего критичного в этом нет, но в совокупности с калорийными салатами и алкоголем — лишняя нагрузка на пищеварительную систему, печень и почки. Попробуйте точно таким же образом приготовить курицу — сочное, но не жирное мясо. Блюдо получится не хуже оригинального варианта, но не создаст стресс для организма", — заключил эксперт.