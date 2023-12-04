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3 декабря, 23:30

Россиянам назвали способы сделать новогодние блюда менее жирными, но такими же вкусными

Бренд-шеф Кузнецов: Майонез в новогодних блюдах можно заменить на сметану

<p>Попробуйте заменить в оливье солёные огурцы на свежие, и салат заиграет новыми красками. Обложка © Getty Images / samael334</p>

Попробуйте заменить в оливье солёные огурцы на свежие, и салат заиграет новыми красками. Обложка © Getty Images / samael334

Новогодние и идущие вслед за ними рождественские праздники подразумевают за собой череду застолий, которые дарят не только радость и время в кругу близких людей, но и нарушения пищеварения, прибавку в весе и другие плохие для организма эффекты. Как преобразовать традиционные новогодние блюда, чтобы не испытать негативных последствий, в беседе с Лайфом рассказал бренд-шеф Максим Кузнецов.

В первую очередь собеседник Лайфа рассказал о главном атрибуте новогоднего стола — майонезных салатах. Среди них такие, как оливье, крабовый, мимоза, селёдка под шубой, на каждый из которых уходит минимум половина пачки майонеза. Можно с уверенностью сказать, что ни один человек не потребляет такое количество жирного соуса в обычной жизни.

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Эксперт посоветовал заменить майонез в салатах на сметану — в таком случае они будут менее калорийными

Фото © Getty Images / Elena Rui

Употребляя такую жирную пищу, организм впадает в настоящее состояние стресса, испытывая изжогу, вздутие, тошноту и тяжесть в желудке. Однако исключить такие последствия можно: для этого надо подумать о других вариантах заправок в салатах.

"Например, используйте сметану для слоёных салатов, а оливье попробуйте приготовить с оливковым маслом и лимонным соком. Даже если хочется добавить майонез — потребляйте салаты с ним в умеренных количествах или размешайте его в одинаковых пропорциях всё с той же сметаной низкой жирности", — убеждён бренд-шеф "Кухни на районе".

Помимо того, специалист рассказал, как сделать тот же самый оливье чуточку полезней. Он отметил, что традиционные рецепты предполагают добавление многих ингредиентов, которые не несут в себе серьёзного вреда, но и пользы от них нет никакой.

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В Новый год можно поэкспериментировать и с мясом — использовать вместо свинины курицу или индейку для приготовления любимых блюд

Фото © Getty Images / Zulfiska

"Например, солёные огурцы в оливье задерживают воду в организме. Попробуйте заменить их на свежие огурцы — и салат заиграет новыми красками, и никаких отёков наутро после праздника. А вместо колбасы используйте отварную курицу: меньше калорий, больше натуральности", — сообщил Кузнецов.

Также собеседник Лайфа считает, что не только салаты, но и горячие блюда на новогоднем столе нельзя назвать полезными. Так, мясо по-французски является одним их самых популярных вариантов для праздничного застолья. Эксперт сообщил, что в оригинальной рецептуре надо использовать свинину, однако стоит обратить внимание на менее жирное мясо. Например, говядину или даже индейку. За счёт добавления соуса и сыра блюдо всё равно не станет сухим, но и не будет излишне жирным, рассказал кулинар.

"Ещё одно классическое горячее блюдо — запечённая утка с яблоками. Мясо утки само по себе достаточно жирное. Ничего критичного в этом нет, но в совокупности с калорийными салатами и алкоголем — лишняя нагрузка на пищеварительную систему, печень и почки. Попробуйте точно таким же образом приготовить курицу — сочное, но не жирное мясо. Блюдо получится не хуже оригинального варианта, но не создаст стресс для организма", — заключил эксперт.

Россиянам раскрыли дневную норму "новогоднего допинга"

Россиянам раскрыли дневную норму "новогоднего допинга"

Ранее Лайф опубликовал результаты опроса, который показал, что россияне поставят на новогодний стол. Традиционно на праздничном столе окажутся три блюда: оливье (64%), сельдь под шубой (36%) и крабовый салат (30%).

Ольга Годуненко
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