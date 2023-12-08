Названы продукты, которые нужно успеть купить к Новому году, пока цены не пошли вверх

Россиянам следует заранее приобрести рыбу, икру и колбасные деликатесы для новогоднего стола до их подорожания. Такой совет дал экономист Михаил Беляев, отметив, что ближе к празднику покупатели ощутят скачок цен.

"Деликатесные продукты отличаются тем, что, как правило, они долгосрочного хранения, тем более до Нового года осталось 20 дней. Это не такой большой срок. Практически все на Новый год ориентированы на хорошую рыбу, икру, многие едят деликатесные сыры, колбасы, копчёности", — подчеркнул Беляев в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, он порекомендовал подумать о рациональной организации новогоднего стола, чтобы не выбрасывать лишние продукты. По словам Беляева, это сделает праздник более акцентированным и не сильно ударит по кошельку.