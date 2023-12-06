"Бесценные" яйца: Какие продукты в России за неделю подорожали, а какие подешевели

За неделю с 28 ноября по 4 декабря в России впервые с середины апреля снизились цены на куриное мясо. Кроме того, заметно подешевел сахар, а вот стоимость яиц с огурцами продолжает расти. Об этом говорят данные, опубликованные Росстатом.

Мясо кур в России подорожало с начала года до 4 декабря на 30,07%. Однако на минувшей неделе цена на него стала падать впервые с середины апреля (с 11 по 17 апреля стоимость снижалась на 0,13%), показав падение на 0,09% в последнем отчётном периоде, после роста на 0,02% неделей ранее.

А вот куриные яйца стали дороже на 4,23% процента, а на прошлой неделе они подорожали на 4,37%. Всего с начала года стоимость этого продукта выросла на 42,41%. Огурцы дорожают уже пятую неделю — +10,38% за отчётный период и +9,65% неделей ранее, хотя с начала года они стали дешевле на 6,03%. Сахар за отчётный период подешевел на 1,57%, за неделю до этого на 0,98%, но с начала года его цена поднялась на 12,38%.

По информации статистического ведомства, рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,9%, как и неделей ранее. На те же 0,9% подорожали капуста и бананы, помидоры с картошкой — на 0,5%, цена на репчатый лук, морковь и яблоки выросла на 0,3%, а свекла на 0,2%.

Свинина подорожала на 0,13%, на прошлой неделе — на 0,31%, а с начала нынешнего года по 4 декабря — на 13,08%. Подсолнечное масло в последнем отчётном периоде стало дороже на 0,14%, до этого показав небольшой спад цен — 0,04%, а с начала года — 1,13%, тогда как стоимость сливочного выросла на 0,41% после 0,27% на прошлой неделе и 2,36% с начала года. Неразделанная рыба стала дороже на 0,18% после подорожания на 0,44% на прошлой неделе и на 8,01% за год.

Рис стал дороже на 0,3%, на прошлой неделе прибавив 0,54%, а с начала года — 9,9%. Гречка подешевела на 0,5%, до этого сбавив 0,29%, а с начала года — на 18,21%. Макароны из пшеничной муки высшего сорта за отчётный период подорожали на 0,27%, неделей ранее стоимость снизилась на 0,04%, а с начала года на 3,84%. Ржаной хлеб, а также хлеб из ржано-пшеничной муки подорожал за последнюю неделю на 0,28%, за предыдущую на 0,15%, а с начала года на 4,89%, тогда как хлебобулочные изделия из разных сортов пшеничной муки подорожали на 0,39% за отчётный период — на 0,42% на прошлой неделе и на 5,67% за год.