Россиянам объяснили, как сэкономить до 2000 рублей при покупке лекарств от простуды
Эксперт Лагода: Противовирусные препараты малоэффективны при лечении ОРВИ
Противовирусные препараты малоэффективны при лечении ОРВИ. Обложка © LIFE / Владимир Суворов
Повышенная температура, озноб, головная боль, насморк, а также першение или боль в горле — типичные симптомы простуды, с которыми знаком каждый. В среднем один поход в аптеку за лекарствами для лечения ОРВИ может обойтись в 2500 рублей. Как правило, фармацевты советуют леденцы от горла, спрей в нос, порошки для снятия симптомов, витамин С и противовирусные средства. Но эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода утверждает, что список препаратов можно существенно сократить и подобрать доступные аналоги.
В беседе с Лайфом специалист отметил, что противовирусные препараты эффективны только в том случае, если начать принимать их в первые два дня заболевания. Но если вы пропустили этот период, то действие медикамента будет незначительным. Соответственно, если вы болеете больше двух дней, то тратить в среднем 1000 рублей на противовирусный препарат от простуды нет смысла.
Следующим из списка Лагода вычёркивает витамин С.
Крупные исследования, в которых участвовали тысячи добровольцев, показали, что аскорбиновая кислота никак не влияет на развитие простудных заболеваний. А в больших дозировках витамин С может дать излишнюю нагрузку на почки. Соответственно, большого смысла тратить 200–300 рублей на этот витамин тоже нет
Спрей от насморка, по словам собеседника Лайфа, в среднем стоит 200 рублей, но при желании сэкономить можно обойтись и каплями за 50 рублей. В составе и там и там чаще всего встречается популярный ксилометазолин. Преимущество спрея в том, что он глубже проникает в полость носа и удобен в применении. Но если заложенность не слишком выражена, то капель будет вполне достаточно. Однако помните, что капли и спреи в нос не влияют на скорость выздоровления.
Скептически собеседник относится и к порошкам от простуды. Нужно понимать, что это не лечение, а снятие симптомов, таких как температура, головная боль и озноб. Ассортимент порошков очень богат, но состав у всех препаратов примерно одинаковый. Поэтому нет смысла переплачивать за раскрученные бренды, смело выбирайте доступный по цене препарат. Экономия в таком случае может составить до 500 рублей.
Конечно, ОРВИ можно вылечить самостоятельно, но для контроля осложнений Лагода советует проводить лечение только под наблюдением врача.
Ранее Лайф писал, что употребление алкоголя при приёме лекарственных препаратов может привести к серьёзным негативным последствиям для организма. Спиртные напитки способны не только усилить побочные эффекты, но и вызвать новые.