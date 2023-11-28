Россиянам объяснили, как сэкономить до 2000 рублей при покупке лекарств от простуды

Повышенная температура, озноб, головная боль, насморк, а также першение или боль в горле — типичные симптомы простуды, с которыми знаком каждый. В среднем один поход в аптеку за лекарствами для лечения ОРВИ может обойтись в 2500 рублей. Как правило, фармацевты советуют леденцы от горла, спрей в нос, порошки для снятия симптомов, витамин С и противовирусные средства. Но эксперт фармацевтического рынка Никита Лагода утверждает, что список препаратов можно существенно сократить и подобрать доступные аналоги.

В беседе с Лайфом специалист отметил, что противовирусные препараты эффективны только в том случае, если начать принимать их в первые два дня заболевания. Но если вы пропустили этот период, то действие медикамента будет незначительным. Соответственно, если вы болеете больше двух дней, то тратить в среднем 1000 рублей на противовирусный препарат от простуды нет смысла.

Следующим из списка Лагода вычёркивает витамин С.

Крупные исследования, в которых участвовали тысячи добровольцев, показали, что аскорбиновая кислота никак не влияет на развитие простудных заболеваний. А в больших дозировках витамин С может дать излишнюю нагрузку на почки. Соответственно, большого смысла тратить 200–300 рублей на этот витамин тоже нет Никита Лагода Эксперт фармацевтического рынка

Спрей от насморка, по словам собеседника Лайфа, в среднем стоит 200 рублей, но при желании сэкономить можно обойтись и каплями за 50 рублей. В составе и там и там чаще всего встречается популярный ксилометазолин. Преимущество спрея в том, что он глубже проникает в полость носа и удобен в применении. Но если заложенность не слишком выражена, то капель будет вполне достаточно. Однако помните, что капли и спреи в нос не влияют на скорость выздоровления.

Скептически собеседник относится и к порошкам от простуды. Нужно понимать, что это не лечение, а снятие симптомов, таких как температура, головная боль и озноб. Ассортимент порошков очень богат, но состав у всех препаратов примерно одинаковый. Поэтому нет смысла переплачивать за раскрученные бренды, смело выбирайте доступный по цене препарат. Экономия в таком случае может составить до 500 рублей.

Конечно, ОРВИ можно вылечить самостоятельно, но для контроля осложнений Лагода советует проводить лечение только под наблюдением врача.