Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать просроченные лекарства

Не стоит выбрасывать просроченные лекарства куда попало. Их следует относить в специальные пункты приёма, которых в нашей стране пока немного, рассказал технолог Станислав Смирнов.

"В основном подобные пункты в небольшом количестве открываются в крупных городах. Понятно, что не у всех есть время и желание специально куда-то ехать, чтобы отвезти просроченные лекарства. Большинство просто выбрасывает их вместе с бытовыми отходами. Такой способ можно использовать, но не со всеми лекарствами и только при определённых условиях", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Перед выбрасыванием того или иного препарата необходимо прочесть инструкцию, советует Смирнов. Важно обращать внимание на обозначение лекарственного средства как "диспергируемого". Это означает, что препарат легкорастворимый и его можно выбрасывать в канализацию.

Нерастворимые препараты следует достать из блистеров (упаковок), положить в непрозрачный пакет или контейнер, после чего добавить внутрь что-нибудь несъедобное. Эксперт предлагает высыпать внутрь кофейную гущу или старую заварку. После этого нужно перемешать содержимое и сделать так, чтобы ёмкость было трудно открыть. Покончив с приготовлениями, можно смело выбрасывать просроченное лекарство вместе с бытовыми отходами. Всё это необходимо для того, чтобы животные не обратили внимания на эти препараты.