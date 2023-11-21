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21 ноября, 12:18

Россиянам объяснили, как правильно выбрасывать просроченные лекарства

Технолог Смирнов: Сливать в канализацию можно только легкорастворимые лекарства

Не стоит выбрасывать просроченные лекарства куда попало. Их следует относить в специальные пункты приёма, которых в нашей стране пока немного, рассказал технолог Станислав Смирнов.

"В основном подобные пункты в небольшом количестве открываются в крупных городах. Понятно, что не у всех есть время и желание специально куда-то ехать, чтобы отвезти просроченные лекарства. Большинство просто выбрасывает их вместе с бытовыми отходами. Такой способ можно использовать, но не со всеми лекарствами и только при определённых условиях", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

Перед выбрасыванием того или иного препарата необходимо прочесть инструкцию, советует Смирнов. Важно обращать внимание на обозначение лекарственного средства как "диспергируемого". Это означает, что препарат легкорастворимый и его можно выбрасывать в канализацию.

Нерастворимые препараты следует достать из блистеров (упаковок), положить в непрозрачный пакет или контейнер, после чего добавить внутрь что-нибудь несъедобное. Эксперт предлагает высыпать внутрь кофейную гущу или старую заварку. После этого нужно перемешать содержимое и сделать так, чтобы ёмкость было трудно открыть. Покончив с приготовлениями, можно смело выбрасывать просроченное лекарство вместе с бытовыми отходами. Всё это необходимо для того, чтобы животные не обратили внимания на эти препараты.

Названы наиболее необходимые лекарства для домашней аптечки

Названы наиболее необходимые лекарства для домашней аптечки

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства лучше не закупать впрок. С небольшим запасом можно покупать средства, которые всегда должны быть под рукой: обезболивающие, жаропонижающие и прочие препараты, которые помогут поставить на ноги человека за короткое время.

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freepik / jcomp

Ян Поланин
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