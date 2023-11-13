Россиянам рассказали, какие лекарства лучше не закупать впрок

На сегодняшний день у россиян нет никакой необходимости закупаться медицинскими препаратами и лекарствами на несколько месяцев вперёд. Это не приносит никакой пользы и даже, наоборот, вредит, способствуя созданию искусственного дефицита.

"Лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения. При этом не все из приобретённых лекарств могли бы использоваться в будущем", — пояснил руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов в беседе с "Газетой.ru".

Более того, закупаться с лихвой лекарствами уж точно не стоит без согласования с врачом, ведь в процессе лечения дозировка, продолжительность курса и сами медикаменты могут быть скорректированы. Особенно это относится к пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Лучше заранее уточнить у специалиста, какие объёмы нужны и есть ли у них аналоги.

При этом технолог отметил, что с небольшим запасом можно покупать средства, которые всегда должны быть под рукой: обезболивающие, жаропонижающие и прочие препараты, которые помогут поставить на ноги человека за короткое время. Однако многие лекарства, например назальные капли, должны находиться в определённых температурных и влажностных условиях, которые могут создать только фармацевты в аптечной среде. А несоблюдение условий хранения приводит к сокращению срока годности, снижению качества и фармакологических свойств лекарств.

"Храните лекарства согласно требованиям, указанным в инструкции. Раз в полгода проводите ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать фармацевтическую продукцию с истекшим сроком годности", — добавил эксперт.