Россиянам рассказали, какие лекарства лучше не закупать впрок
Технолог Смирнов призвал не закупать антибиотики и рецептурные препараты впрок
На сегодняшний день у россиян нет никакой необходимости закупаться медицинскими препаратами и лекарствами на несколько месяцев вперёд. Это не приносит никакой пользы и даже, наоборот, вредит, способствуя созданию искусственного дефицита.
"Лекарственные средства скапливаются в аптечке, лежат там длительное время и по истечении срока годности становятся непригодными для применения. При этом не все из приобретённых лекарств могли бы использоваться в будущем", — пояснил руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов в беседе с "Газетой.ru".
Более того, закупаться с лихвой лекарствами уж точно не стоит без согласования с врачом, ведь в процессе лечения дозировка, продолжительность курса и сами медикаменты могут быть скорректированы. Особенно это относится к пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Лучше заранее уточнить у специалиста, какие объёмы нужны и есть ли у них аналоги.
При этом технолог отметил, что с небольшим запасом можно покупать средства, которые всегда должны быть под рукой: обезболивающие, жаропонижающие и прочие препараты, которые помогут поставить на ноги человека за короткое время. Однако многие лекарства, например назальные капли, должны находиться в определённых температурных и влажностных условиях, которые могут создать только фармацевты в аптечной среде. А несоблюдение условий хранения приводит к сокращению срока годности, снижению качества и фармакологических свойств лекарств.
"Храните лекарства согласно требованиям, указанным в инструкции. Раз в полгода проводите ревизию аптечки, чтобы вовремя утилизировать фармацевтическую продукцию с истекшим сроком годности", — добавил эксперт.
Ранее Лайф рассказывал о самых необходимых лекарствах для домашней аптечки. Как выяснили аналитики, наибольшей популярностью при составлении домашнего лекарственного чемоданчика у россиян пользуются таблетки от аллергии, сорбенты, ферменты, противодиарейные средства и лекарства от боли в горле. В список также вошли жаропонижающие, деконгестанты, средства от спазмов и обезболивающие.
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