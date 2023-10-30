Прорубь, водку с перцем и барсучий жир сочли самыми опасными "лекарствами" от гриппа

Большая часть людей при появлении симптомов гриппа обращаются за помощью к врачу, однако есть доля тех, кто предпочитает нетрадиционные методы лечения. О самых опасных народных средствах рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов.

Доктор сообщил, что зачастую люди прибегают к народным средствам в надежде на то, что они моментально убьют вирус, атакующий организм. На деле же всё не совсем так — некоторые из них могут создать значительную дополнительную нагрузку на организм и усугубить ситуацию.

Врач перечислил наиболее опасные способы самолечения: ныряние в прорубь;

горячая баня;

водка с перцем;

травяные настои;

барсучий жир.

"Первые три — это те методы, от которых стоит воздерживаться. Велика вероятность, что у больного повысятся давление и пульс. При скрытых сердечно-сосудистых заболеваниях организм человека может не выдержать такой нагрузки и отключиться. Такое неоднократно случалось", — объяснил иммунолог в беседе с "Вечерней Москвой", добавив, что с барсучьим жиром и настоями из трав тоже нужно обращаться очень осторожно, ведь они не входят в государственный реестр лекарственных средств и их целебные свойства не подтверждены.

В качестве действенного домашнего лечения при симптомах гриппа медик рекомендовал насыпать пищевую соду в закипевшую воду и вдыхать испарения через трубочку. Это поможет прогреть слизистые носоглотки и прочих дыхательных путей. Кроме того, он предложил не забывать о банках и горчичниках, которые стимулируют кровоснабжение лёгких и таким образом помогают быстрее прекратить воспалительные процессы. Полезны могут оказаться и соляные растворы, перед использованием которых стоит посоветоваться с лечащим врачом. Такая же ситуация со средствами от кашля и боли в горле — некоторые из них помогут в борьбе с гриппом, но при неправильном выборе эти средства способны ухудшить самочувствие.

В качестве профилактических мер против ОРВИ медик посоветовал принимать по утрам контрастный душ. Это самый простой способ, чтобы укрепить иммунитет, а также простимулировать работу сердца и сосудов, не выходя из дома. И конечно же, стоит делать прививки против гриппа.

В завершение Жемчугов развеял известный миф о том, что высокая температура является результатом противодействия организма вирусу и заболевшему нужно просто ждать, пока тело справится само. Лучше не рисковать и при первых же проявлениях заболевания принять лекарства с интерфероном, которые оборвут воспалительные процессы и замедлят развитие ОРВИ. После этого нужно обратиться к врачу, который определит диагноз и лечение.