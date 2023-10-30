Врач рассказал, как в сезон простуд не перепутать коклюш с другими заболеваниями

Коклюш — опасное инфекционное заболевание, которое порой можно спутать с простудой. Он вызывает сильный приступообразный кашель и особенно опасен для детей младше двух-трёх лет — у них кашель может вызывать рвоту и даже привести к нехватке кислорода и удушью.

Как рассказал Лайфу врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов, риск заражения при тесном контакте с заражённым составляет более 80%. Причём чаще и тяжелее всего болеют непривитые дети дошкольного возраста: появляются лёгкий кашель, связанный с раздражением в горле, насморк и слезоточивость глаз. Иногда добавляется кратковременное повышение температуры.

"По мере развития болезни симптомы усиливаются: через неделю-две кашель становится лающим, тяжёлым и очень частым — порой его невозможно остановить. Каждый приступ (их называют пароксизмами. — Прим. Лайфа) проходит на одном дыхании, во время выдоха. Между приступами возникает реприз — быстрый, глубокий, звучный вдох. Он чем-то напоминает вздох тонущего человека", — пояснил врач.

При этом кашель не сухой — он сопровождается выделением вязкой мокроты, что может дополнительно стимулировать рвотный рефлекс. У совсем маленьких детей из-за кашля возможны кратковременные, но очень опасные остановки дыхания — апноэ. Выздоровление само по себе начинается только спустя месяц после появления первых симптомов.

В среднем же коклюш длится около семи недель, при этом судорожный кашель может сохраняться в течение нескольких месяцев. При серьёзных нарушениях дыхания обязательна госпитализация и подключение человека к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Для диагностики заболевания следует обращаться к педиатру или терапевту.

"Проблема диагностики коклюша заключается в том, что самую первую его стадию без анализа часто невозможно отличить от ОРЗ или гриппа. Однако именно в начале болезни лечение считается наиболее эффективным", — подчеркнул Иванов.

По его словам, самая эффективная профилактика коклюша — своевременная вакцинация. Стоит помнить, что прививка не обеспечивает стопроцентную защиту, риск подцепить недуг лишь уменьшается, однако в случае заражения болезнь у привитого ребёнка будет протекать значительно легче и с меньшим риском развития осложнений.