Раскрыт самый бессмысленный способ защиты от простуды

Принимать витамин C в качестве профилактики простудных заболеваний бессмысленно, если его недостатка в организме нет. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам доктора, можно сколько угодно пить витамин C, чтобы предотвратить простуду. Но, если дефицита вещества нет, оно никак не спасёт от заражения. Однако если человек уже заболел, то витамин С в теории сможет побороться с микробами.

"Если витамина C у человека мало, он будет чаще болеть, чем тот, у кого данный показатель в норме. Поэтому при дефиците его стоит пропить после консультации с врачом для укрепления иммунитета. Также витамин C может теоретически помочь, если человек уже заболел и в этот момент начнёт его принимать. Может быть, он будет болеть на день меньше", — слова медика приводит "Москва 24".