Россиянам рассказали, когда можно не идти к врачу и лечиться от простуды по старой схеме

Использованная схема борьбы с простудой может не сработать во второй раз. Об этом рассказал главврач сети клиник "Твой доктор" Татьяна Романенко. Она объяснила, в каком случае можно не идти к врачу и лечиться по старой схеме.

"С одной стороны, врачи всегда говорят о том, что нельзя заниматься самолечением. Не нужно принимать те средства, которые рекомендуют сосед, Интернет, фармацевт в аптеке. С другой — не нужно при каждом чихе идти в больницу. Насморк может пройти за два-три дня, если он ничем не осложнён", — указала эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Доктор добавила, что если текущая простуда симптоматически похожа на предыдущую, с которой человек обращался к врачу, то ранее прописанную схему лечения использовать можно.

При этом Романенко отметила, что не стоит использовать лекарства без рецепта, иначе можно навредить организму. Особенно это касается приёма антибиотиков. Подобные препараты не лечат вирусы, поэтому их нельзя принимать при повышенной температуре, насморке, отсутствии кашля. Такие вопросы важно решать со специалистом, подчеркнула медик.

Если же симптомы простуды не проходят спустя три-пять дней и добавляются головная боль и кашель, то нужно незамедлительно обратиться к врачу. Он назначит схему лечения, подытожила Романенко.