Врач раскрыла, на каком расстоянии следует держаться от чихающего человека, чтобы не заболеть

С наступлением осени и изменением погоды за окном в дома россиян традиционно приходят сезонные болезни. О простых правилах, соблюдение которых поможет остаться здоровым, в телеграм-канале рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Так, в тепле стоит держать не только ноги, но и нос, иначе у него не получится полноценно защитить организм от вирусов. Всё из-за того, что от холода кровообращение замедляется и до этого органа чувств доходит меньше важных иммунных клеток. Также специалист рекомендует промывать его солевым раствором, чтобы не давать микробам возможности "закрепиться".

Кроме того, вещи необходимо стирать при температуре не ниже 40 градусов, а в пищу потреблять меньше сладкого, так как избыток сахара снижает эффективность иммунных клеток. Далее — здоровый сон не менее восьми часов. Врач пояснила, что при недосыпе нарушается работа гена, ответственного за иммунитет.

"Не садитесь рядом с больными людьми. Если человек чихает или сопливится, между вами должно быть не меньше двух сидений", — добавила Павлова.

Также не стоит надеяться на антисептики, так как они, объяснила эндокринолог, убивают не все бактерии и вирусы. Лучше тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой. Кстати, от рукопожатий тоже лучше отказываться, даже если человек выглядит здоровым. По словам врача, симптомы болезни могут проявляться позднее.

"Замените интенсивные тренировки ходьбой, растяжкой и другими лёгкими физнагрузками. При перенапряжении организм испытывает стресс и блокирует иммунные реакции", — порекомендовала врач.

Не менее важно следить за уровнем витамина D, нехватка которого на треть повышает риск подхватить простуду. А машину и дом важно не забывать проветривать, а также увлажнять, так как пересушенный воздух снижает защитные свойства слизистых оболочек. Последний совет врача — поменьше есть и побольше пить тёплой воды.