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21 ноября, 15:23

Нарколог предупредил о главной опасности сочетания алкоголя и лекарств

Нарколог Холдин: Алкоголь усиливает побочные эффекты от лекарственных препаратов

Употребление алкоголя при приёме лекарственных препаратов может привести к серьёзным негативным последствиям для организма. Спиртные напитки способны не только усилить побочные эффекты, но и вызвать новые, предупредил психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

"Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий, таких как головокружение, тошнота, подъём давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда. В том числе сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень", приводит слова эксперта министерство.

Нарколог предупреждает, что при приёме препаратов во время лечения крайне необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя. Кроме того, он призывает обращать внимание на режим приёма лекарств и дозирование.

Неделя с 20 по 27 ноября посвящена борьбе с антимикробной резистентностью в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов.

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Ранее Лайф писал, что алкоголь может осложнить течение ОРВИ и гриппа. Спиртные напитки ослабляют организм и могут привести к развитию сезонных инфекций.

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freepik / freepic.diller

Ян Поланин
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