Нарколог предупредил о главной опасности сочетания алкоголя и лекарств

Употребление алкоголя при приёме лекарственных препаратов может привести к серьёзным негативным последствиям для организма. Спиртные напитки способны не только усилить побочные эффекты, но и вызвать новые, предупредил психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

"Алкоголь может менять действие лекарств, в том числе и антибиотиков, как усиливая, так и ослабляя их действие. Но это одна сторона медали. Другая — это усиление побочных эффектов, а также появление новых, более выраженных негативных последствий, таких как головокружение, тошнота, подъём давления и сердцебиения, реакции кожных покровов в виде сыпи, зуда. В том числе сочетание антибиотиков и алкоголя оказывает токсическое воздействие на печень", — приводит слова эксперта министерство.

Нарколог предупреждает, что при приёме препаратов во время лечения крайне необходимо полностью отказаться от употребления алкоголя. Кроме того, он призывает обращать внимание на режим приёма лекарств и дозирование.

Неделя с 20 по 27 ноября посвящена борьбе с антимикробной резистентностью в честь Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов.