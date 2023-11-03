Россиянам рассказали, к чему может привести микс спорта и алкоголя на длинных выходных
Психиатр-нарколог Холдин: Сочетание спорта и алкоголя может привести к смерти
Главный внештатный нарколог подмосковного Минздрава предостерёг россиян от опасного сочетания спорта и алкоголя в преддверии длинных ноябрьских выходных. По словам Виталия Холдина, такой микс моментально нагружает сердечно-сосудистую систему, и для некоторых такое сочетание может стать даже смертельным.
"Сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям. При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне", — отметил эксперт.
Виталий Холдин рекомендует не подвергать свой организм такому стрессу и ни в коем случае не повторять подобные эксперименты.
Напомним, что 4 ноября вся страна отмечает День народного единства — один из самых молодых государственных праздников России. Праздничный день выпадает на субботу, которая при пятидневке — и так выходной день. Предшествующая празднику пятница, 3 ноября, будет сокращённым рабочим днём и продлится на один час меньше. А вот понедельник, 6 ноября, будет официальным выходным.