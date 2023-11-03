Россиянам рассказали, к чему может привести микс спорта и алкоголя на длинных выходных

Главный внештатный нарколог подмосковного Минздрава предостерёг россиян от опасного сочетания спорта и алкоголя в преддверии длинных ноябрьских выходных. По словам Виталия Холдина, такой микс моментально нагружает сердечно-сосудистую систему, и для некоторых такое сочетание может стать даже смертельным.

"Сочетание алкоголя и физических упражнений может привести к печальным последствиям. При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне", — отметил эксперт.

Виталий Холдин рекомендует не подвергать свой организм такому стрессу и ни в коем случае не повторять подобные эксперименты.