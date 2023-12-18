И для лица, и для хрусталя: Россиянам рассказали, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье Эксперт Лялина: Отвар из овощей для оливье поможет смягчить кожу рук 18 декабря, 08:54 Отвар из овощей для оливье поможет смягчить кожу рук. Обложка © Shutterstock

Скоро Новый год, а значит, и салат оливье. Сливать воду после варки овощей или нет — такой вопрос возникает у каждой хозяйки. Как рассказала Лайфу и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, вода эта действительно ценная, так как при варке овощей в отвар выделяется масса питательных веществ, которые полезны, к примеру, как удобрение для цветов.

Из неорганических веществ в отваре овощей присутствуют калий, магний, железо и фосфор, которые стимулируют рост и развитие растений, а также участвуют в фотосинтезе и могут выступать как защитники цветов против болезней. Из органических веществ там есть крахмал, который можно использовать для формирования полезного гумуса (улучшить качество почвы) или как стимулятор для прорастания семян. Но следует учесть, что для таких целей используется отвар без добавления соли. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Но этот отвар принесёт пользу и человеческому организму. По словам эксперта, из-за наличия крахмала его можно использовать при лечении язвенной болезни. Только хорошо вымойте овощи! А витамин В12 и калий из отвара благоприятно повлияют на кровеносную систему: очистят сосуды и станут прекрасным средством профилактики повышенного артериального давления.

Можно подержать в отваре руки. Они станут белее и мягче: скажется действие всё того же крахмала. Такой же эффект даст и умывание лица, отвар в этом случае будет работать как тоник, говорит Лялина.

Отвар, в котором варились овощи для оливье, можно использовать и в ходе домашней уборки. К примеру, ополоснуть в нём хрусталь и изделия из мельхиора, а затем натереть их. Блеск обеспечен!

А ранее Лайф рассказывал про неизвестную пользу жидкости из-под консервированного горошка, которую многие привыкли выливать, а зря. Она содержит витамин С, белки и другие полезные вещества.

Авторы Андрей Горяничев