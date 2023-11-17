Россиянам назвали полезные свойства "жижи" из-под горошка, которую все выливают зря

Многие привыкли выливать жидкость из-под консервированного горошка, однако не все знают, что эта "жижа" обладает полезными для организма человека свойствами, так как содержит витамин С, который является отличным антиоксидантом.

По словам и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирины Лялиной, в аквафабу (жидкость из банки) входят белки, которые образуются в желирующем отваре при термической обработке. Они являются полноценной заменой "мясному", и яичному белку. Также после обработки в отвар переходят крахмал, сахароза и клетчатка.

В жидкость из-под горошка входят белки, которые являются полноценной заменой мясному и яичному белку. Также аквафаба содержит витамин С. Ирина Лялина И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Эксперт советует не выливать, а выпивать жидкость, так как при стерилизации горошек также отдаёт в аквафабу витамин С. Он оказывает благотворное влияние на сердце, сосуды и иммунную систему организма. Витамин участвует в формировании основного белка в соединительной ткани, что очень важно для женщин и пожилых людей.

"Поэтому и горошек, и его рассол полезны всем. Исключение, конечно, есть — лучше не злоупотреблять аквафабой горошка людям с нарушенным обменом белков, например, фенилкетонурией. С аккуратностью стоит употреблять данный продукт и тем, кто имеет аллергию (это примерно 3-5% людей), в этом случае лучше начинать с маленьких порций", — рассказала эксперт Лайфу.