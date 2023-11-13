Диетолог посоветовала каждый день пить вино, но при одном условии
Диетолог Королёва: Вино полезно для сердца и сосудов из-за ресвератрола
В вине есть антиоксидант, который положительно сказывается на работе организма, ежедневное употребление всего одного бокала такого напитка позволит улучшить аппетит и провести профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.
По её словам, вино полезно для сосудов из-за ресвератрола, содержащегося в нём, который является антиоксидантом и обеспечивает стабильность клеточных мембран, в том числе эндотелия клеток, поэтому оказывает благоприятное влияние на работу всего организма. Пить его можно каждый день, однако следует помнить о мере и выбирать натуральный продукт.
"Каждый может определить для себя степень опьянения — всё определяется дозировкой. Человек на трезвую голову должен определить для себя дозировку, которая не будет вопреки его жизни, жизни близких людей, работоспособности. Но в небольшой дозировке, скажем, до бокала в день, вполне может быть уместен этот продукт, если он натуральный. Вино способствует поддержанию аппетита, помогает поддержать беседу", — рассказала диетолог НСН.
Ранее российские учёные создали вино, которое способствует снижению веса. И всё благодаря использованию специальных грибов Eurotium cristatum для ферментации напитка. Новинке мы обязаны Российскому биотехнологическому университету (Росбиотех). Именно его специалисты создали вермут с таким приятным побочным эффектом, как похудение.
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