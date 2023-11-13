Диетолог посоветовала каждый день пить вино, но при одном условии

В вине есть антиоксидант, который положительно сказывается на работе организма, ежедневное употребление всего одного бокала такого напитка позволит улучшить аппетит и провести профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королёва.