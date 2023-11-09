В России смогут определять место происхождения винограда в вине

В России появилась возможность определить место произрастания винограда, который используется в приготовлении вина. О новой разработке учёных рассказал директор НИИ "Магарач" Владимир Лиховской, выступая на II Российском винодельческом форуме. По словам спикера, технология позволит определить, из какой именно деревни взяли тот или иной виноград.

"Пока не будем раскрывать её, чтобы у нас эту идею никто не украл", — указал Лиховской.

В научном центре НИИ "Магарач" занимаются всеми этапами создания вин — от выращивания винограда до производства готовых напитков. В 2022 году там начали продавать саженцы винограда, которые были выращены в собственном питомнике.