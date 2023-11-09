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9 ноября, 11:13

Минпромторг предложил обязательно вносить российское вино в винные карты

Минпромторг РФ предложил законодательно предусмотреть обязательное внесение российского вина в винные карты ресторанов в определённой пропорции. С такой инициативой выступил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, для этого необходимо рассмотреть и внести изменение в законодательство. Он отметил, что это может коснуться либо закона о виноделии, либо закона о торговле.

"Надо подумать. Чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции", — сказал Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.

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Ранее Лайф писал о том, что на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в павильоне "Главвино" для гостей мероприятия представили свыше 500 вин. На площадке разместили алкогольные напитки, которые были сделаны различными отечественными производителями.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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