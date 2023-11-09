Минпромторг предложил обязательно вносить российское вино в винные карты

Минпромторг РФ предложил законодательно предусмотреть обязательное внесение российского вина в винные карты ресторанов в определённой пропорции. С такой инициативой выступил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, для этого необходимо рассмотреть и внести изменение в законодательство. Он отметил, что это может коснуться либо закона о виноделии, либо закона о торговле.

"Надо подумать. Чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке в какой-то пропорции", — сказал Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.