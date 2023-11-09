В России стали выпускать меньше водки, коньяка и вина

В России производство алкоголя в январе – октябре 2023 года сократилось на 4,3% по сравнению с показателем за такой же период 2022-го и составило 151,9 миллиона дал. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольтабакконтроля. В ведомстве пояснили, что не учитывали выпуск пива, пивных напитков, сидра и медовухи.

Так, согласно подсчётам, объём производства водки за январь – октябрь текущего года упал на 5,7%, до 63,2 миллиона дал, коньяка — на 4,9%, до 6,8 миллиона дал, тихих вин — на 8,2%, до 24,8 миллиона дал, игристых — на 8,1%, до 10,8 миллиона дал, ликёрных — на 19,7%, до 0,68 миллиона дал.

Однако в Росалкогольтабакконтроле объяснили, что выпуск спиртного в 2022 году был аномально высоким. Сейчас же рынок стабилизируется и возвращается к показателям 2021-го.