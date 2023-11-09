Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах, пишут СМИ

В Министерстве финансов РФ выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Аналогичного мнения придерживаются представители Минэкономразвития, Минпромторга и Минюста, передаёт газета "Известия".

По данным издания, в ведомстве уже подготовили отрицательный отзыв правительства на этот законопроект, который был внесён в Госдуму в июле этого года фракцией "Новые люди". Данная законотворческая инициатива предусматривает запрет продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирного дома по решению общего собрания собственников.

Эксперты из Минфина убеждены, что подобный нормативно-правовой акт создаст новый административный барьер для предпринимателей. В то же время собрание жильцов может начать злоупотреблять своим правом принимать подобные решения, сговариваясь даже против добросовестных бизнесменов. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что российские субъекты уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ".