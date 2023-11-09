Минфин не поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах, пишут СМИ
"Известия": Минфин не поддержал проект о запрете продажи алкоголя в жилых домах
В Министерстве финансов РФ выступили против запрета продажи спиртного в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Аналогичного мнения придерживаются представители Минэкономразвития, Минпромторга и Минюста, передаёт газета "Известия".
По данным издания, в ведомстве уже подготовили отрицательный отзыв правительства на этот законопроект, который был внесён в Госдуму в июле этого года фракцией "Новые люди". Данная законотворческая инициатива предусматривает запрет продажи алкоголя в нежилых помещениях многоквартирного дома по решению общего собрания собственников.
Эксперты из Минфина убеждены, что подобный нормативно-правовой акт создаст новый административный барьер для предпринимателей. В то же время собрание жильцов может начать злоупотреблять своим правом принимать подобные решения, сговариваясь даже против добросовестных бизнесменов. Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что российские субъекты уже сейчас могут защищать общественный порядок в рамках закона "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ".
Ранее Лайф писал, что в Союзе мороженщиков призвали ограничить места продаж продукции с алкоголем. Там отметили, что в алкогольном мороженом содержится этиловый спирт (до 3%), в связи с чем такой продукт должен продаваться в специализированных местах, к примеру в кафе, и не быть доступным для детей.
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