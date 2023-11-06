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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 15:35

Россиянам могут разрешить покупать алкоголь в магазинах аэропортов на внутренних рейсах

В Госдуму внесли закон, разрешающий продажу алкоголя на внутренних рейсах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продавать алкоголь в магазинах аэропорта пассажирам, летающим внутри России.

Отмечается, что продавать спиртное будут в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах. Согласно документу, речь идёт о разрешении владельцам "дьюти-фри" продавать алкоголь до 30 июня 2026 года, говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас в аэропортах алкоголь разрешено продавать в точках общественного питания и залах международных рейсов.

Минфин предлагает при доставке алкоголя из онлайн-магазинов требовать у покупателей паспорт
Минфин предлагает при доставке алкоголя из онлайн-магазинов требовать у покупателей паспорт

Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. При этом Минздрав не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Там заявили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного.

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Александра Мышляева
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