Россиянам могут разрешить покупать алкоголь в магазинах аэропортов на внутренних рейсах
В Госдуму внесли закон, разрешающий продажу алкоголя на внутренних рейсах
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продавать алкоголь в магазинах аэропорта пассажирам, летающим внутри России.
Отмечается, что продавать спиртное будут в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах. Согласно документу, речь идёт о разрешении владельцам "дьюти-фри" продавать алкоголь до 30 июня 2026 года, говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас в аэропортах алкоголь разрешено продавать в точках общественного питания и залах международных рейсов.
Ранее Минпромторг выступил с идеей разрешить в стране онлайн-продажу алкоголя и его доставку, если будет обеспечен должный контроль. При этом Минздрав не поддерживает легализацию онлайн-продажи алкоголя. Там заявили, что любые послабления в этой сфере провоцируют рост объёмов продажи и потребления спиртного.
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