Россиянам могут разрешить покупать алкоголь в магазинах аэропортов на внутренних рейсах

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который разрешит продавать алкоголь в магазинах аэропорта пассажирам, летающим внутри России.

Отмечается, что продавать спиртное будут в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах. Согласно документу, речь идёт о разрешении владельцам "дьюти-фри" продавать алкоголь до 30 июня 2026 года, говорится в базе данных нижней палаты парламента.