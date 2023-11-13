Китайский гриб помог российским учёным изобрести вино, которое снижает вес

А что, если вино будет способствовать снижению веса? Российские учёные утверждают, что это возможно. И всё благодаря использованию специальных грибов Eurotium cristatum для ферментации напитка. Новинке мы обязаны Российскому биотехнологическому университету (Росбиотех). Именно его специалисты создали вермут с таким приятным побочным эффектом, как похудение.

Гриб Eurotium cristatum, экстракт которого мы используем, уже показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения. Он даёт хорошую регуляторную композицию, эффективно влияющую на ускорение обмена веществ и усвояемость полезных нутриентов профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Росбиотеха Марина Мойсеяк

Как сообщает "Газета.ru", у напитка оказался целый ряд полезных свойств — и это без потери вкуса и крепости обычного вина. Во-первых, он благотворно влияет на метаболические процессы, ускоряет жиросжигание и помогает правильному усвоению полезных веществ. Кроме того, он повышает иммунитет и оказывает оздоравливающее воздействие на слизистую желудка. А люди, склонные к диабету, могут ощутить улучшение состояния поджелудочной железы.

К слову, о полезных свойствах грибов Eurotium cristatum хорошо осведомлены поклонники китайской медицины. В Стране восходящего солнца эту грибковую культуру называют золотым цветком и целенаправленно используют для производства хунаньского хейча — ферментированного чая из провинции Хунань. Существует даже китайский государственный стандарт GB/T 9833.3-2002, по которому производится этот "волшебный" напиток. В Китае высоко ценят его свойства как пребиотика — вещества, которое не переваривается и не усваивается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируется микрофлорой толстого кишечника человека и стимулирует её рост и жизнедеятельность.

Ранее Лайф рассказал, какое вино предпочитают россияне. Среди отечественных напитков люди чаще выбирают красное вино, его доля в продажах составляет около 60%. Однако в некоторых российских регионах по площади виноградников лидируют всё же белые сорта. А на днях Минпромторг предложил законодательно предусмотреть обязательное внесение российского вина в винные карты ресторанов.