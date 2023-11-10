Россиянам рассказали, какой древнерусский напиток успокоит, наладит пищеварение и избавит от ОРВИ

Сбитень — популярный древнерусский напиток, который согревал и спасал от простуды зимой и утолял жажду летом. Он был очень популярен в те времена, когда ещё не знали, что такое чай и кофе. В основе сбитня — вода, мёд, травы и специи, он безалкогольный. Какую пользу вашему организму принесёт такой напиток, Лайфу рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Важный компонент сбитня — лечебные травы. Классическим и наиболее целебным является сочетание ромашки, мяты, зверобоя и шалфея. Такое сочетание окажет положительное влияние на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Ромашка и мята помогут в пищеварении, зверобой нормализует сердечный ритм, а шалфей успокоит нервную систему. Можно добавлять в напиток также иван-чай, мелиссу, чабрец, листы смородины. Главное — собирать травы в определённых местах и сушить правильно, а лучше воспользоваться аптечными, так безопаснее, советует Лялина.

Ещё один компонент сбитня — специи: кардамон, гвоздика и корица, которые могут оказать бодрящее или противовоспалительное воздействие. Также можно добавить лавр, цедру апельсина или лимона. Придать пряность и пикантность может имбирь, но он противопоказан людям с воспалением ЖКТ. Также нужно быть осторожными, если у вас аллергия на какие-либо специи.

И третий важный ингредиент — мёд. Он богат микроэлементами и витаминами С, В, РР, и о его пользе всем известно.

"Подытожим: имея в составе многие целебные компоненты, сбитень поможет справиться с ОРВИ, ротавирусом, наладить пищеварение, привести в порядок нервную систему. Но его не стоит пить людям с аллергическими реакциями на мёд, травы или специи. Также от него нужно отказаться людям с сахарным диабетом", — добавила Ирина Лялина.