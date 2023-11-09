Диетолог назвала истинно русский источник витамина С зимой, который ещё и "починит" кишечник

Поддерживать иммунитет в течение осенне-зимнего периода поможет квашеная капуста. В этом продукте содержится витамин С, который способен сохраняться достаточно долго, рассказала диетолог Наталья Круглова.

"Квашеная капуста — хороший источник витамина C осенью и зимой, так как сейчас свежие овощи дорожают. Плюс в таком продукте витамин C сохраняется достаточно долго. Квашеная капуста — ферментированный продукт, хорошо влияет на микробиоту кишечника. А она важна для синтеза полезных веществ, для иммунитета", — приводит слова эксперта NEWS.ru.

Кроме того, дополняет специалист, квашеная капуста отлично подойдёт людям, следящим за своей фигурой, так как продукт является некалорийным.