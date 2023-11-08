Диетолог разрешила любителям позднего ужина есть после 18:00, но с условием
Диетолог Джутова: Последний приём пищи должен быть за четыре часа до сна
Последний приём пищи следует заканчивать не позднее 20:30. Именно в это время биоритмы человека начинают "настраиваться" на работу в ночном режиме, уверена диетолог Марьяна Джутова.
По её словам, разрешается есть и после шести вечера, однако завершить трапезу следует за четыре часа до сна.
"Во-первых, не переедайте. Сигнал о насыщении организм подаёт не сразу — если после еды вам хочется добавки, подождите 20–30 минут, тогда станет точно понятно, нужна ли она. Во-вторых, придерживайтесь принципа "часто и понемногу". Ограничив порцию 200–250 граммами на один приём четыре-пять раз в день, вы дадите организму значительно больше пользы, чем при неумеренной однократной (особенно вечерней!) трапезе", — приводит слова врача РИАМО.
Диетолог также посоветовала привнести в рацион разнообразие: свежие фрукты, овощи, достаточное количество жидкости. Это поможет настроить поступление в организм необходимых веществ.
Кроме того, следует обеспечивать организм равномерным поступлением белков, жиров, углеводов и микронутриентов, и не ограничиваться только обезжиренными продуктами. Снижение жирности продукта, отмечает эксперт, уменьшает срок его годности.
Ранее Лайф писал, что отказаться от кофе невозможно без нормализации режима сна. Налегать на напиток человека вынуждает гормональный сбой.