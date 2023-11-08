Диетолог разрешила любителям позднего ужина есть после 18:00, но с условием

Последний приём пищи следует заканчивать не позднее 20:30. Именно в это время биоритмы человека начинают "настраиваться" на работу в ночном режиме, уверена диетолог Марьяна Джутова.

По её словам, разрешается есть и после шести вечера, однако завершить трапезу следует за четыре часа до сна.

"Во-первых, не переедайте. Сигнал о насыщении организм подаёт не сразу — если после еды вам хочется добавки, подождите 20–30 минут, тогда станет точно понятно, нужна ли она. Во-вторых, придерживайтесь принципа "часто и понемногу". Ограничив порцию 200–250 граммами на один приём четыре-пять раз в день, вы дадите организму значительно больше пользы, чем при неумеренной однократной (особенно вечерней!) трапезе", — приводит слова врача РИАМО.

Диетолог также посоветовала привнести в рацион разнообразие: свежие фрукты, овощи, достаточное количество жидкости. Это поможет настроить поступление в организм необходимых веществ.

Кроме того, следует обеспечивать организм равномерным поступлением белков, жиров, углеводов и микронутриентов, и не ограничиваться только обезжиренными продуктами. Снижение жирности продукта, отмечает эксперт, уменьшает срок его годности.