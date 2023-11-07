Диетолог назвал неожиданную причину набора веса

Плохие новости для тех, кто употребляет слишком много продуктов с содержанием фруктозы — её обилие в ежедневном рационе может привести к ожирению, заявил британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мюсли в статье Daily Mail.

Долгое время фруктозу считали полезной из-за её содержания во фруктах и ​​потому, что она не повышает уровень сахара в крови в такой же степени, как глюкоза. Именно поэтому людям с диабетом иногда говорят, что им следует перейти на её использование в качестве подсластителя. Однако оказалось, что при употреблении фруктозы в больших количествах она может иметь и тёмную сторону. К такому выводу пришли учёные из Медицинской школы Аншуца при Университете Колорадо в США в статье, опубликованной в журнале Obesity.

"Фруктоза, в отличие от других сахаров, переводит наш метаболизм в так называемый режим пониженного энергопотребления. Это приводит к голоду и потере контроля над аппетитом, поэтому мы едим больше (а не только сладких продуктов), несмотря на то что съели много", — говорится в статье.

При употреблении большого количества фруктозы будет подавляться выработка аденозинтрифосфата (АТФ). В результате чего мозг, обеспокоенный тем, что его запасы энергии находятся под угрозой, начнёт запускать сигналы голода, призывая есть как можно больше. В итоге это приведёт к повышенному поступлению калорий в организм, которые постепенно будут откладываться в слой жировых отложений.

"Когда в следующий раз вы соблазнитесь сладким лакомством, о чём следует помнить: именно фруктоза заставляет вас есть больше", — заключил Мюсли.