Диетолог назвала единственный способ слезть с "кофеиновой иглы"

Отчаянные попытки избавиться от привычки взбодриться при помощи нескольких чашек кофе обречены на провал без перемен в образе жизни, рассказала Лайфу врач-диетолог Татьяна Мещерякова. По её словам, налегать на напиток нас вынуждает гормональный сбой и лишь его устранение поможет слезть с "кофеиновой иглы".

Эксперт напомнила, что чаще всего заложниками различных стимуляторов становятся из-за несоблюдения режима сна и бодрствования, провоцирующего нарушение работы центральной нервной системы. Обычно в 21:00 организм начинает вырабатывать мелатонин, который снижает активность и готовит тело ко сну. В 22:00 компанию ему составляет соматотропин, запускающий рост и регенерацию тканей. Активность двух гормонов и погружает человека в сон, подчеркнула диетолог. К утру же их сменяет кортизол — пробуждающий ото сна гормон активности.

"Если же человек мало спит, он подавляет нормальный ритм выработки гормонов, регулирующих сон. Что же делает кофе? За счёт кофеина происходит конкурентное замещение ряда рецепторов, ответственных за проявление чувства усталости и утомления. Именно это и даёт иллюзорное ощущение бодрости. Поэтому без нормализации режима сна человек если и сможет отказаться от кофе или других энергетиков, то лишь на короткое время", — предупредила Мещерякова.

В завершение диетолог сервиса Level Kitchen посоветовала каждое утро выпивать стакан горячей воды, нагретой до температуры 50–60 градусов. Это позволит активизировать лимфатическую систему, повысить метаболизм и стать более энергичным в самом начале дня.