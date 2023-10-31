Названо два напитка, которые усиливают тревогу

Если запивать стрессовые ситуации кофе и алкоголем, то состояние тревоги усугубится, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она советует во время стресса ограничить потребление напитков с кофеином, чтобы не перевозбуждать нервную систему.

"Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом. Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то тревожные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься", — рассказала врач "Москве 24".

Что же касается кофеина, то он влияет на уже возбуждённые нервные клетки и ухудшает состояние.