Названо два напитка, которые усиливают тревогу
Диетолог Королёва: Кофе и алкоголь усиливают тревожное состояние
Если запивать стрессовые ситуации кофе и алкоголем, то состояние тревоги усугубится, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она советует во время стресса ограничить потребление напитков с кофеином, чтобы не перевозбуждать нервную систему.
"Алкоголь плохо влияет на нервную систему и на весь организм в целом. Если распитию спиртных напитков предшествовали какие-то тревожные состояния, события, то тревожность после их употребления может повыситься", — рассказала врач "Москве 24".
Что же касается кофеина, то он влияет на уже возбуждённые нервные клетки и ухудшает состояние.
Ранее Лайф писал, что пить кофе и молоко можно, но по отдельности и в умеренном количестве, иначе можно навредить организму. Некоторые эксперты считают, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко является хорошим источником кальция, без которого невозможно развитие опорно-двигательной системы.
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