Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе

На российском рынке может ухудшиться качество кофе. Об этом предупредил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в эфире радио "Комсомольская правда".

Финансовый аналитик подчеркнул, что радикально качество продукта не изменится за счёт контроля качества и соблюдения ГОСТа. Однако, по словам эксперта, россиянам нужно готовиться к "порче веса" кофе: на упаковке могут быть заявлены одни граммы, а по факту их будет меньше.

По мнению эксперта, изменения обусловлены ростом валют и падением рубля. Также они связаны с общим состоянием российской экономики, заключил аналитик.