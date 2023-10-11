Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе
Аналитик Беляев: Качество кофе может ухудшиться из-за колебания курса валют
На российском рынке может ухудшиться качество кофе. Об этом предупредил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в эфире радио "Комсомольская правда".
Финансовый аналитик подчеркнул, что радикально качество продукта не изменится за счёт контроля качества и соблюдения ГОСТа. Однако, по словам эксперта, россиянам нужно готовиться к "порче веса" кофе: на упаковке могут быть заявлены одни граммы, а по факту их будет меньше.
По мнению эксперта, изменения обусловлены ростом валют и падением рубля. Также они связаны с общим состоянием российской экономики, заключил аналитик.
Ранее россиян предупреждали о повышении цен на роллы и суши на 15%. Рестораны в России зависят от привозной рыбы, несмотря на то что и в нашей стране её много. По словам омбудсмена Миронова, чтобы цены снизились, нужно улучшить логистику и дождаться снижения доллара.
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