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11 октября, 20:17

Россиян предупредили о возможном ухудшении качества кофе

Аналитик Беляев: Качество кофе может ухудшиться из-за колебания курса валют

На российском рынке может ухудшиться качество кофе. Об этом предупредил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в эфире радио "Комсомольская правда".

Финансовый аналитик подчеркнул, что радикально качество продукта не изменится за счёт контроля качества и соблюдения ГОСТа. Однако, по словам эксперта, россиянам нужно готовиться к "порче веса" кофе: на упаковке могут быть заявлены одни граммы, а по факту их будет меньше.

По мнению эксперта, изменения обусловлены ростом валют и падением рубля. Также они связаны с общим состоянием российской экономики, заключил аналитик.

Россияне установили рекорд по покупкам кофе с собой

Россияне установили рекорд по покупкам кофе с собой

Ранее россиян предупреждали о повышении цен на роллы и суши на 15%. Рестораны в России зависят от привозной рыбы, несмотря на то что и в нашей стране её много. По словам омбудсмена Миронова, чтобы цены снизились, нужно улучшить логистику и дождаться снижения доллара.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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