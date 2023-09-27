Россиян предупредили о подорожании суши и роллов

"К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10–15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растёт зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу", — пояснил Миронов в беседе с НСН.