Россиян предупредили о подорожании суши и роллов
Омбудсмен Миронов: Суши и роллы подорожают на 10–15% из-за роста цен на рыбу
Стоимость рыбных блюд в ресторанах может вырасти из-за увеличения цен на саму рыбу. Об этом рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
"К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10–15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растёт зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу", — пояснил Миронов в беседе с НСН.
Омбудсмен добавил, что ресторанам придётся поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности. По словам эксперта, в настоящее время рыба дешеветь не будет, особенно импортная. Чтобы цены снизились, нужно улучшить логистику и дождаться снижения доллара. Когда это произойдёт — неизвестно.
Ранее россиянам пообещали снижение цен на популярное новогоднее лакомство. Речь идёт о падении стоимости на 15–20%.