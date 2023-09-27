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27 сентября, 19:24

Россиян предупредили о подорожании суши и роллов

Омбудсмен Миронов: Суши и роллы подорожают на 10–15% из-за роста цен на рыбу

Стоимость рыбных блюд в ресторанах может вырасти из-за увеличения цен на саму рыбу. Об этом рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

"К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10–15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растёт зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу", пояснил Миронов в беседе с НСН.

Омбудсмен добавил, что ресторанам придётся поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности. По словам эксперта, в настоящее время рыба дешеветь не будет, особенно импортная. Чтобы цены снизились, нужно улучшить логистику и дождаться снижения доллара. Когда это произойдёт — неизвестно.

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Ранее россиянам пообещали снижение цен на популярное новогоднее лакомство. Речь идёт о падении стоимости на 15–20%.

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Freepik

Дарья Нарыкова
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