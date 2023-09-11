Россиянам пообещали снижение цен на популярное новогоднее лакомство

В России на 15–20% может подешеветь красная икра. Такой прогноз озвучил президент Союза осётроводов Александр Новиков. По его словам, свежая продукция уже поступает в продажу по ценам ниже прошлогодних значений.

"Сейчас свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на неё уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она ещё достаточно высокая. Надо понимать, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году", — пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Вместе с тем Новиков напомнил, что 2022 год был "неурожайным" для отечественной рыбной промышленности, именно по этой причине тогда и подскочили цены на икру. Как уточнил специалист, "урожай" зависит от особенностей прихода рыб к берегам России. В минувшем году их было не так много, поэтому красная икра практически и стала дефицитом.

В свою очередь глава Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, комментируя новость о снижении цен на красную икру, заявил, что подешеветь она может, увы, но только после новогодних праздников. В беседе с НСН он пояснил, что пока икру выгодно продавать внутри страны, так как цены здесь выше мировых. А вот экспорт горбуши, добавил Корнев, сейчас, наоборот, достаточно выгоден производителям. Эксперт отметил, что традиционно российскую рыбу, как и икру, отправляют на продажу в страны Юго-Восточной Азии.