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15 апреля, 13:01

В России стартовал эксперимент по маркировке красной и чёрной икры

В России начинается эксперимент по маркировке красной и чёрной икры, что поможет в борьбе с нелегальной продукцией. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, его текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Провести с 15 апреля 2023 г. по 31 марта 2024 г. на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку <…>" говорится в документе.

Об этом попросили сами компании, работающие в рыбопромышленной отрасли. С инициативой они обратились в Минпромторг. Желание поучаствовать в эксперименте уже озвучили лидеры рынка: "Меридиан", "Диана", завод "Сокра", компания "Витязь-Авто", "Приозёрская рыбная компания", "Рыбстандарт" и ряд других — всего свыше 30 фирм.

Компании получат коды маркировки бесплатно, поэтому стоимость икры для потребителей не изменится. Эксперимент покажет, можно ли таким способом эффективно бороться с нелегальным оборотом товара.

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Напомним, маркировка товара внедряется и в других отраслях. Так, с 1 апреля в России эта мера коснулась производителей пива и слабоалкогольных напитков в кегах.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
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