Китаец хотел вывезти из Приморья 120 кг красной икры, но нарвался на огромный штраф

Гражданин Китая был пойман на попытке вывезти из Приморья более 120 кг икры, а это почти тысяча банок. Мужчину задержали уссурийские таможенники на границе, пишет РИА VladNews, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"16 картонных коробок — 960 банок с красной икрой — пытался вывезти на родину гражданин КНР прямо в салоне автобуса. В каждую коробку было упаковано по 60 металлических банок с красной икрой. <…> Вес контрабандных товаров превысил 120 кг", — указано в сообщении.

Против мужчины возбуждено административное дело. Ему придётся оплатить штраф, который может в два раза превысить стоимость товара, к тому же всю контрабандную продукцию у него конфискуют.