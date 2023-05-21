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21 мая, 01:45

Китаец хотел вывезти из Приморья 120 кг красной икры, но нарвался на огромный штраф

В Приморье китаец попытался незаконно вывезти почти тысячу банок красной икры

Гражданин Китая был пойман на попытке вывезти из Приморья более 120 кг икры, а это почти тысяча банок. Мужчину задержали уссурийские таможенники на границе, пишет РИА VladNews, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

"16 картонных коробок — 960 банок с красной икрой — пытался вывезти на родину гражданин КНР прямо в салоне автобуса. В каждую коробку было упаковано по 60 металлических банок с красной икрой. <…> Вес контрабандных товаров превысил 120 кг", — указано в сообщении.

Против мужчины возбуждено административное дело. Ему придётся оплатить штраф, который может в два раза превысить стоимость товара, к тому же всю контрабандную продукцию у него конфискуют.

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Ранее таможенники Республики Башкортостан пресекли контрабанду четырёх шкур бурого медведя в Казахстан. В Федеральной таможенной службе уточнили, что их пытались вывезти по поддельным документам.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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