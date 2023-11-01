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1 ноября, 08:33

Россиянам раскрыли, сколько кофе можно пить в день, чтобы исключить риск внезапной смерти

Эксперт Дорошенко: Оптимальной считается доза кофеина в 400–500 мг в день

Кофеин вызывает активизацию мозга и приводит к перевозбуждению центральной нервной системы. А у детей нервная система ещё не окрепшая, недостаточно сформированы механизмы её регуляции, поэтому они более восприимчивы к действию этого бодрящего напитка. Результат — излишнее напряжение, стресс, нарушение сна и быстрая утомляемость, снижение реактивности иммунной системы, более тяжёлая переносимость сезонных вирусных инфекций и других заболеваний. О том, с какого возраста можно пить кофе и какая доза кофеина оптимальная для детей и взрослых, Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко.

"Кофе рекомендуется пить с 16 лет — когда окрепнет нервная система, чтобы достаточно адекватно реагировать на умеренное количество кофеина", — отметила эксперт.

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Однако есть и вневозрастные противопоказания к употреблению этого напитка: заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное артериальное давление, аритмия, а также заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит и язвенная болезнь.

Кроме того, кофе может усилить уже существующие патологии, особенно в детском возрасте. Так, при склонности к тахиаритмии употребление напитка может привести к учащенному сердцебиению и внезапной смерти в результате остановки сердца. Если у подростка есть артериальная гипертензия, тахиаритмия, то лучше не пить кофе совсем или пить не более одной чашки в день, рекомендует Дорошенко.

"Для практически здоровых людей кофе — хочу подчеркнуть, при умеренном употреблении — выступает как антиоксидант и профилактическое средство, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшает вероятность возникновения инфарктов и инсультов. Оптимальной считается доза кофеина не более 400–500 мг в день — в среднем это три чашки кофе", — отметила собеседница Лайфа.

При этом употребление зернового кофе более безопасно, поскольку в растворимом или сублимированном зачастую есть добавки — усилители вкуса, ароматизаторы, в том числе синтетические, которые могут приводить к нарушениям работы ЖКТ — повышать кислотность, вызывать изжогу, расстройство.

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Ранее Лайф писал, что пить кофе и молоко можно, но по отдельности и в умеренном количестве, иначе можно навредить организму. Некоторые эксперты считают, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко является хорошим источником кальция, без которого невозможно развитие опорно-двигательной системы.

Обложка ©

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Ольга Годуненко
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