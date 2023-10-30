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29 октября, 23:06

Учёные развеяли популярный миф о вреде добавления сахара в кофе

PLOS One: Добавление сахара в чай и кофе не имеет плохого влияния на организм

Голландские учёные выяснили, что добавление сахара в чай или кофе не оказывает пагубного влияния на здоровье человека. Результаты исследования специалистов Лейденского университета опубликованы в журнале PLOS One.

В течение 32 лет научные сотрудники наблюдали за почти тремя тысячами участников, которые регулярно употребляли горячие напитки с разным количеством добавленного в них сахара. В начале и в конце исследования были проведены обследования состояния организма испытуемых.

Согласно результатам исследования, коэффициент риска смерти у любителей чая с сахаром вырос лишь на один пункт. Это слишком маленький показатель для того, чтобы делать выводы о влиянии напитков с подсластителем на преждевременный уход из жизни, заверили учёные.

При этом исследователи посоветовали добавлять в чай и кофе не более пяти граммов сахара и не усугублять с газировками и прочими сладкими напитками. Дело в том, что в них содержится около 25 граммов сахара, что пагубно влияет на здоровье.

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Ранее Лайф писал, что пить кофе и молоко можно, но по отдельности и в умеренном количестве, иначе можно навредить организму. Некоторые эксперты считают, что кофе ускоряет обмен веществ, а молоко является хорошим источником кальция, без которого невозможно развитие опорно-двигательной системы.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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